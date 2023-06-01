В Екатеринбурге 10-летний велосипедист попал под машину (ФОТО)

В Екатеринбурге 31 мая поздно вечером 10-летний мальчик на велосипеде попал под машину.

ДТП случилось в поселке Шабровском, на улице Ленина. По предварительной информации, водитель «Ауди А3» ехал в сторону переулка Паркового и сбил ребенка, велосипедист хотел переехать на другую сторону дороги. Водитель легковушки, 35-летний мужчина, рассказал, что он ехал со скоростью около 40-60 км/ч, неожиданно справа выехал ребенок на велосипеде и врезался в правую часть автомобиля.

«Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы по правилам безопасного поведения на дорогах, повторять с ними значение дорожных знаков, разъяснять опасность передвижения на велосипеде и закрепить навыки ориентирования в дорожной среде, а также обязательно использовать защитную экипировку. Водителям транспортных средств, при движении в сельской местности рекомендуется быть особо внимательными и быть готовыми к появлению детей на проезжей части, в связи с отсутствием тротуаров и пешеходных переходов», – добавили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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