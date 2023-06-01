Уральских семинаристов будут обучать приемам самообороны

Уральских семинаристов будут обучать приемам самбо. В Верхней Пышме открылась первая в России секция. Идея привлечь слушателей Екатеринбургской духовной семинарии к занятиям родилась у Общественного совета федерального партпроекта «Za самбо» в Свердловской области при обсуждении одного из ключевых направлений – «Самбо в ВУЗы». Православие и самбо в России всегда идут вместе, – отмечают в «Za самбо». Боевое искусство самбо было создано Василием Ощепковым по благословению его духовного наставника святителя Николая Японского. «Теперь самбо активно развивается в сорока странах мира и является частью русской культуры, и не только спортивной, но и духовной. Важным условием полного овладения искусством этого единоборства для семинаристов является осознание его нравственной основы», – говорят активисты движения.

Инициативу открытия секции самообороны без оружия для семинаристов благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений: «Ребята, которые сегодня здесь тренируются – это будущие священники, которые внутренне должны быть очень сильными людьми. Занятия, которые сейчас проходят, формируют и закаляют характер, они учат побеждать и правильно проигрывать, учат уважать окружающих и человека, который перед ними. Я думаю, что эти черты характера будут помогать ребятам в будущем служении».

«Идея у нас родилась как ответ на внешние вызовы. Выражаю слова искренней благодарности Владыке за поддержку и доверие, оказанное проекту. На мой взгляд, сейчас одна из самых важных задач нашего проекта заключается в том, чтобы не только воспитать занимающихся здесь ребят, но и масштабировать этот опыт на всю страну, сохранив главный принцип национального единоборства: самбо – это не про нападение, а про защиту себя и своих близких», – рассказал координатор партийного проекта «Zа самбо» в Свердловской области депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

Заниматься самбо в зале единоборств в здании Бассейна ДС УГМК будут двадцать семинаристов под руководством Мастера спорта СССР Александра Какуши. Помощь в приобретении формы для занятий самообороной без оружия оказал член общественного совета «Za самбо» Андрей Симановский.

Отметим, что Екатеринбургская духовная семинария стала пятым высшим учебным заведением в Свердловской области, присоединившимся к федеральному проекту «Zа самбо». Регулярные тренировки по национальной борьбе уже проходят для студентов Уральского государственного горного университета, Технического университета УГМК, Российского государственного профессионально-педагогического университета и Уральского государственного университета путей сообщения.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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