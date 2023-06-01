Расходы Екатеринбурга вырастут еще на 2,7 миллиарда рублей после корректировки бюджета

Бюджетная комиссия Екатеринбургской думы утвердила корректировку муниципальной казны на 2023 год. После изменений доходы бюджета вырастут на 1,8 млрд рублей, а расходы – на 2,7 млрд рублей. Соответственно, дефицит увеличится до 2,9 млрд рублей, но финансисты мэрии уверяют, что все под контролем. Источником покрытия дефицита послужат денежные остатки с 2022 года.

Как рассказала начальник городского департамента финансов Анна Турунцева, прогноз налоговых и неналоговых доходов города увеличивается на 55 млн рублей. В том числе за счет прибыли МУПов, которые дадут бюджету дополнительно 22 млн рублей. Большую часть денежной прибавки Екатеринбург получит от вышестоящих бюджетов – 1,7 млрд рублей.

С учетом новых поступлений расходы города вырастут по следующим направлениям:

+1,095 млрд рублей на строительство школы в Академическом районе и школы № 40 в Октябрьском районе;

+291 млн рублей на благоустройство парков в рамках проекта «Формирование городской среды»;

+ 236 млн рублей на создание туристического кода в центре Екатеринбурга;

+ 268 млн рублей на замену лифтов в многоквартирных домах;

+ 613 млн рублей на обновление троллейбусного парка;

+151 млн рублей на строительство стелы «Город трудовой доблести» (объект откроют в июне);

+108 млн рублей на закупку оборудования для летней эстрады в парке Маяковского (площадка откроется в августе);

+100 млн рублей на закупку оборудования для спортивной школы «Юность»;

+157 млн рублей на повышение зарплат главе городу, чиновникам мэрии и депутатам;

+137 млн рублей на софинансирование из городского бюджета строительства транспортной развязки у «Калины»;

+80 млн рублей на проведение праздничных мероприятий к 300-летию Екатеринбурга;

+53 млн рублей на меры поддержки семей участников СВО;

+50 млн рублей на благоустройство территории для проекта наземного метро (вице-мэр Андрей Корюков уточнил, что речь идет об уборке свалок по ходу движения городской электрички, строительстве разворотных колец для автобусов, установке освещения и ремонте тротуаров).

После корректировки параметры бюджета-2023 изменятся: доходы составят 66,074 миллиарда рублей, расходы – 69,012 миллиарда. Проект казны будет представлен на ближайшем заседании Екатеринбургской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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