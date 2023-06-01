В Екатеринбурге пропала школьница (ФОТО)

В Екатеринбурге разыскивают 10-летнюю девочку. Динара Грачева вчера, 31 мая, ушла из дома в школу и до настоящего времени не вернулась. Девочка никогда не сбегала из дома.

В день исчезновения на школьнице были кофта черного цвета, темно-синие джинсы и белые кроссовки.

Приметы: рост 137 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.

Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении ребенка, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-12 (дежурная часть отдела полиции № 12) или 02 (102 по мобильному). Полицейские также убедительно просят саму разыскиваемую связаться с родителями.

Екатеринбург, Марина Иванова

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