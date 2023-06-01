Уралец взыскал с Минфина 500 тысяч за незаконное уголовное преследование

Житель Екатеринбурга по решению Свердловского облсуда получит от Минфина РФ 500 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Это меньше, чем он требовал, но больше, чем ему присудили первоначально.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в декабре 2018 года мужчина был оправдан по уголовному делу о мошенничестве в сфере кредитования, решение устояло в апелляции. За екатеринбуржцем было признано право на реабилитацию, которым он воспользовался.

В исковом заявлении, поданном в Ленинский районный суд Екатеринбурга, мужчина указал, что в период следствия он находился в постоянном стрессе, коммерческая организация, которой он руководил, несла убытки, он потерял здоровье и веру в справедливость. За это он потребовал взыскать с государства в лице Минфина компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.

В Ленинском суде иск удовлетворили частично, постановив взыскать с государства только 250 тысяч. Решение оспорили и истец, и ответчик. Они подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд.

Истец считал сумму компенсации заниженной, несоразмерной тем последствиям, которые возникли в ходе незаконного уголовного преследования, его моральным страданиям. Ответчик, напротив, просил суд уменьшить размер компенсации.

Рассмотрев материалы дела и доводы апелляционной жалобы истца, судебная коллегия сочла, что компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей является несправедливой. Свердловский областной суд изменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, увеличив сумму компенсации до 500 тысяч рублей. Апелляционная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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