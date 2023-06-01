Наркотики, зарубежные мультфильмы и родители – екатеринбуржцы рассказали, от чего нужно защитить детей (ВИДЕО)

Сегодня Екатеринбург подключился к празднованию Дня защиты детей. Наша съемочная группа спросила у взрослых, от чего они хотели бы защитить детей. Уральцы отвечали, что хотели бы оградить несовершеннолетних от дурных компаний, наркотиков, навязываемого мнения родителей, плохой музыки и зарубежных мультфильмов.
Подробнее – смотрите в нашем видео.
Екатеринбург, Владислав Тринько
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