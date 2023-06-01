В Екатеринбурге завершается строительство пансионата для онкобольных детей (ФОТО)

Сегодня в России и во всем мире отмечают Международный день защиты детей. В Екатеринбурге одной из главных площадок для праздника стала Областная детская клиническая больница.

«В День защиты детей мы проводим встречу с благотворителями, с представителями власти, с волонтерами, которые приходят к нам и помогают поднять настроение детям, находящимся в наших стационарах, и для нас это приятная обязанность», – делится главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

Но ключевым событием стал инспекционный визит по строительной площадке пансионата реабилитации и долечивания онкобольных детей. Возводить здание начали ровно год назад – 1 июня 2022 года. Финансирование ведут сразу несколько меценатов, в том числе учредители Фонда святой Екатерины. Открытие запланировано на день трехсотлетия Екатеринбурга, и строители вышли на финальный этап.

«Для Фонда святой Екатерины каждый день в году является днем защиты детей. Каждый день мы оказываем помощь детям и врачам, которые их лечат. Ровно год назад мы заложили первый камень в основание пансионата, и сегодня мы можем видеть, что пансионат почти готов. Некоторое волнение присутствует, но строители эти волнения развеивают, все будет построено в срок», – говорит директор фонда Александр Андреев.

Фасад пансионата практически полностью облицован, внутри идут чистовая отделка и установка дверей, ведутся пусконаладочные работы в лифтах. В ближайшие два месяца между пансионатом и основным корпусом онкоцентра построят переход, который обезопасит перемещение детей с ослабленным иммунитетом.

Темпы строительства действительно удивляют. Несколько лет президент фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова вместе с представителями больницы искала поддержку по всему городу. Все изменилось после встречи с учредителями Фонда святой Екатерины – Игорем и Татьяной Алтушкиными.

«Мне не верилось, что мы сможем создать пансионат. На тот момент мы ходили с презентацией, говорили о необходимости пансионата, но все отказывались. Когда мы встретились с Игорем Алексеевичем и Татьяной Анатольевной, все изменилось. То, что сейчас происходит, похоже на чудо», – делится эмоциями Ксения Хохрякова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»