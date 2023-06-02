В Свердловской области продолжает гореть 5240 га леса

На сегодняшнее утро в Свердловской области продолжает действовать 13 пожаров на площади 5240 га. Сложнее всего ситуация в Гаринском и Сосьвинском районах, где общая площадь пожаров превышает 4200 га.

«Из действующих пожаров 17 локализованы на площади 4,3 тысячи гектаров», – сообщили в департаменте информполитики губернатора.

За минувшие сутки удалось потушить лес в Режевском, Махневском, Тугулымском, Камышловском и других районах.

Сегодня борьбу с природными пожарами в Свердловской области ведут около 900 специалистов – это сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств, лесопользователи. В тушении огня задействовано свыше 140 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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