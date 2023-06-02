В Екатеринбурге снова пахнет гарью

В Екатеринбурге с ночи пахнет гарью. По данным Уральского УГМС, на территории всего региона сохраняются метеоусловия, при которых не рассеиваются вредные примеси в атмосферном воздухе. Предупреждение о смоге продлили до 20 часов 3 июня.

Добавим, вместе с этим в городе в утра ветрено, временами накрапывает мелкий дождик – правда, в совсем скупом количестве. Синоптики прогнозируют сегодня в Екатеринбурге слабый дождь и до 28 градусов. Завтра будет до 32 градусов, дождь также возможен. В воскресенье термометр опустится до 30 и никакие осадки не прогнозируются.

Екатеринбург, новый День, Марина Иванова

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