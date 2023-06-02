В Екатеринбурге пройдут опрессовки: график

На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет второй этап опрессовок. Энергетики будут проводить гидравлические испытания с 23:00 6 июня до 06:00 7 июня. Как уточнили в пресс-службе администрации города, горячее водоснабжение ограничиваться не должно. «В случае обнаружения утечек горячей воды во время проведения опрессовок необходимо звонить по телефонам: + 7 (343) 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00», – напомнили ответственные.

В этом году опрессовки пройдут в четыре этапа, следующие два запланированы на 18-21 июля и 8-11 августа. Горячую воду отключать не планируют. А вот на тепловых станциях летом пройдет комплекс ремонтных работ, которые без полного отключения оборудования выполнить невозможно. На Среднеуральской ГРЭС – с 17 по 30 августа; на Ново-Свердловской ТЭЦ – с 2 по 16 августа.

Екатеринбург, Марина Иванова

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