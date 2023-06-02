Роспотребнадзор: санитарным нормам не соответствуют 75-80% проб воды из водоемов

Качество воды в реках и озерах Свердловской области остается неутешительным, так что купаться в них специалисты не советуют.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Вагнер. По его словам, за санитарно-эпидемиологическим заключением на этот сезон ни один владелец пляжа к ним не обращался, но специалисты Роспотребнадзора все равно регулярно мониторят качество воды в 95 водоемах региона.

«Зачастую качество воды не соответствует нормам. По санитарно-химическим показателям неудовлетворительными оказываются 75-80% проб, по микробиологическим – 15-35%, по паразитарным – 6%. Поэтому очень важно, чтобы у пляжа был владелец, который будет постоянно контролировать качество воды», – заявил Вагнер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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