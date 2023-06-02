Свердловский мэр задержан по подозрению во взяточничестве

Глава Каменского района Свердловской области Сергей Белоусов задержан по подозрению в получении взятки.

Как рассказал «Новому Дню» информированный источник, сегодня утром в доме у Белоусова прошли обыски, после чего чиновника доставили в Следственный комитет. По данным собеседника агентства, речь идет о получении взятки в особо крупном размере, но, возможно, дело не только в этом. Не исключено, что следственные действия могут быть связаны с недавним задержанием в ОАЭ учредителя каменской теплоснабжающей компании «Система». Несколько лет назад фирма заключила с муниципалитетом концессионное соглашение на обслуживание сетей ГВС, но потом была признана банкротом. Концессию пришлось расторгнуть.

В региональном управлении СУ СКР ситуацию не комментируют. Начальник пресс-службы ГУ Валерий Горелых обещал проверить информацию о задержании главы. Сотовый телефон самого Белоусова отключен.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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