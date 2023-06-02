Депутата приговорили к реальному сроку за избиение человека битой

В Алапаевске депутат местной районной думы Илья Чиж приговорен к двум годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено вечером 20 апреля 2022 года. Чиж ехал на своем автомобиле по улице Флегонта Кабакова в Алапаевске. Один из стоявших на улице молодых людей притворился, что машина депутата наехала ему на ногу. После чего Чиж вышел из автомобиля с битой в руках и дважды ударил молодого человека. Двоюродный брат потерпевшего окрикнул Чижа, чтобы отвлечь его от брата, и тогда депутат переключился на него. Второй пострадавший пытался скрыться, но Чиж преследовал его на автомобиле. «Обнаружив его у дома по ул. Чапаева в г. Алапаевске, он нанес молодому человеку не менее трех ударов в область головы. Своими умышленными преступными действиями Чиж причинил 19-летнему молодому человеку перелом свода черепа с ушибом головного мозга, перелом скуловой кости, ушибленные раны волосистой части головы. Вину в предъявленном обвинении Чиж не признал в полном объеме», – рассказали в прокуратуре.

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить Илье Чижу наказание в виде пяти лет лишения свободы, но суд решил, что будет достаточно двух.

Алапаевск, Елена Владимирова

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