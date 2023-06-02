В Екатеринбург прибыл ковчег с частью мощей Георгия Победоносца (ФОТО)

В Екатеринбург сегодня доставили ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца. В Храме на Крови святыня пробудет до 19:00, затем ковчег отправится в Челябинск.

Святыню доставили из Троице-Сергиевой Лавры в рамках Всероссийского молебна о Победе, – рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. В Храме на Крови перед святыней совершается божественная литургия, которую возглавляют митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Каменский и Камышловский Мефодий.

«Георгий Победоносец издревле является покровителем воинства. Мы сегодня понимаем, что победа в руках Божиих и в руках тех людей, которые сегодня держат оружие. Мы просим, чтобы это оружие по возможности, как скальпель в руках умелого хирурга, сделал маленькую рану, но даровал исцеление. Чтобы мир пришел на нашу землю, и не было ни слез, ни воздыханий, но то, что переживали наши предки 9 мая 1945 года – желание жить и жить по-новому», – прокомментировал митрополит Евгений.

В своем телеграм-канале митрополит сравнил путешествие ковчега по России с «антидотом» всему тому, что происходит на Украине. И призвал родственников участников СВО приходить в Храм на Крови: «Мы вместе помолимся о них, чтобы вернулись домой с победой, целые и невредимые!».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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