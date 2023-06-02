Центр Екатеринбурга 4 июня перекроют для массового забега

В воскресенье, 4 июня, в Екатеринбурге пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег». Участники будут синхронно стартовать с площади 1905 года – со вчерашнего дня там закрыта парковка для автомобилей, устанавливаются регистрационные стойки.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, полумарафон пройдет с 8:30 до 15:00. На этот период будет ограничено движение транспорта на нескольких участках в центре города:
– по улице Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта);
– по улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);
– по проспекту Ленина (от Хохрякова до Карла Либкнехта);
– по улице Толмачева (от проспекта Ленина до улицы Царской);
– по улице Царской (от Толмачева до Николая Никонова).
Участники «ЗаБега» могут пройти четыре дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 21,1 километра. Они пробегут мимо исторического здания ратуши, набережной Исети, усадьбы Расторгуева-Харитонова, оперного театра и других достопримечательностей уральской столицы.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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