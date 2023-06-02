Пенсионерка купила наркотики для перепродажи и спрятала их в карасях

Новый способ транспортировки наркотиков изобрела ранее судимая пенсионерка из Тюменской области. Она решила спрятать их во внутренностях рыбы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области, «Ладу Гранту» с криминальным грузом остановили на 317 километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. В багажнике полицейские обнаружили картонную коробку, в которой лежали полиэтиленовые пакеты с рыбой. В карасях оперативники обнаружили 41 цилиндрический сверток, обмотанный полимерной лентой с комкообразным веществом серого цвета внутри. Водитель автомобиля пояснил, что пакеты принадлежат пассажирке. Экспертиза установила, что вещество является наркотиком «спайс», общей массой 800 граммов. Задержанная, жительница Тюменской области 1953 г.р., призналась, что наркотики купила в Екатеринбурге и везла в Тюмень для дальнейшего распространения. Ранее пенсионерка уже была судима по аналогичной статье. Суда она будет ждать под домашним арестом.

Екатеринбург, Тюмень, Елена Владимирова

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