Энергетики очистили берег Нижне-Исетского пруда от мусора (ВИДЕО)

Работники свердловского филиала ПАО «Т Плюс» сегодня провели субботник на берегу Нижне-Исетского пруда в микрорайоне Уктус. На небольшой территории они собрали несколько десятков килограммов мусора. Среди выброшенного хлама оказались бутылки, доски, покрышки, зонты, мягкие игрушки и даже пожарный рукав.

Акция «День Волги»

«В этом году наша компания присоединилась к федеральной экологической акции «День Волги». На первый взгляд кажется, что Свердловская область не имеет отношения к этой реке. Но мы выступаем за чистоту водоемов, поэтому стали участниками этой программы. Для компании «Т Плюс» проведение экологических акций – добрая традиция. Мы убираем мусор с берегов, проводим очистку парков и садов, сажаем деревья, и все это на регулярной основе, чтобы сделать наш город чище и уютнее», – рассказала начальник управления привлечения персонала и корпоративной культуры свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Александра Остапович.

В субботнике приняли участие 50 работников различных филиалов компании. Они разделились на несколько команд и соревновались между собой, кто больше соберет мусора. «Берег пруда был очень грязный. К сожалению, отдыхающие оставляют после себя много отходов. Мы собрали кучу бутылок, банок, даже мангал нашли. Хотелось бы обратиться к жителям – после пикников убирайте, пожалуйста, за собой, не будьте безразличны к природе», – отметил Илья Ледовских, один из участников экологической акции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Владислав Тринько

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