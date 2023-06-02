В выходные ГИБДД будет ловить пьяных водителей в Екатеринбурге

Госавтоинспекция Екатеринбурга анонсировала массовые проверки водителей на улицах города. С 2 по 4 июня инспекторы будут ловить нарушителей ПДД, в том числе нетрезвых автомобилистов и водителей без прав.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. За данное грубое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2 лет и штрафа в размере 30 000 рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ», – напомнили в пресс-службе городской ГИБДД.

В ведомстве призывают жителей сообщать о пьяных водителях по телефону 02 или 112.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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