В Екатеринбурге ожидается до +34

В Екатеринбурге станет еще жарче. В субботу днем температура воздуха поднимется до +34 °C, сообщает Гидрометцентр России. По данным метеобюро, в воскресенье будет чуть прохладнее – до +29°. Осадков в выходные, несмотря на ранее сделанный прогноз уральского центра метеорологии, не ожидается.

Лишь в понедельник возможен дождь. С начала следующей недели погода начнет меняться, температура воздуха будет постепенно снижаться. Самым холодным днем станет среда – будет только +19.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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