Куда пристроить собаку, кота и минипига в летний отпуск: обзор

Началось лето, сезон отпусков. И для многих владельцев животных становится проблемой пристроить питомца. Какие есть зоогостиницы близ Екатеринбурга, что они предлагают и сколько это стоит – в обзоре «Нового дня».

«Догси»: поиск домашней передержки

Сервис, который работает в нескольких крупных городах России и позволяет найти желающих позаботиться о питомцах, прежде всего о собаках. На сайте обозначено, что это принципиально не зоогостиница и не клетки с вольерами, свои услуги предлагают догситтеры с домашней передержкой. Анкеты догситтеров проверяют, просят отзывы у тех, кто уже воспользовался услугами. Оплата идет через аккаунт на сайте с резервированием средств клиента. Риски порчи имущества догситтер берет на себя, но хозяина просят предупреждать о характере животного.

Потенциальные помощники указывают свои предпочтения, опыт работы, место проживания и места прогулок. Оплата разная, есть те, кто берет 400 рублей за сутки, есть те, кто просит 1500 рублей.

Представительство компании в Екатеринбурге находится в Косулино. Там же расположена гостиница «Большой друг».

Гостиница «Большой друг»: скидки за друга

Гостиница находится в селе Косулино. Обещают отапливаемые домики, отдельные комнаты в доме, а также возможность жить вместе с человеком (для кошек, щеночков и собак мелких пород). Отопление или кондиционер будут работать по погоде.

Перед заселением отель попросит прививочный сертификат, а также данные обо всех хронических заболеваниях питомца. Владельцам обещают ежедневный фотоотчет, животным – круглосуточного ветеринара, груминг и стрижку когтей.

Кошек размещают за 400 рублей в день, собак – от 500 до 800 рублей в зависимости от размера. Второго питомца можно поселить со скидкой в 50%.

Гостиница в Арамили: зона для прогулок и выбор кормов

В отель заселяют собак и кошек, как сообщается на сайте, есть своя изолированная территория с прогулочными зонами. Персонал работает круглосуточно, есть ветеринар, корма – в ассортименте. В номерах убираются раз в день или чаще, если это необходимо. С собаками гуляют трижды в день.

Для кошек можно снять номер за 200-300 рублей при одноместном размещении, 300-400 рублей при проживании вдвоем и более. Маленьких собачек селят за 600 рублей, крупных – за 900, с питанием сумма выше. В комнатах кошек есть окна и когтеточки, для собак – индивидуальный выход на летнюю веранду и теплые комнаты.

«Дай лапу»: не только для кошек и собак

В этот зооотель примут не только кошек и собак, но и других питомцев. Минипигов заселяют за 800 рублей в сутки, хорьков и кроликов – за 300 или 600 рублей в зависимости от того, будут ли они покидать свою клетку. Аналогично с птицами: за 300 рублей в сутки птица живет в клетке, за 600 – в номере. Морских свинок, хомячков и мышей держат в клетках за 300 рублей в сутки, владелец должен привезти свои подстилку, корм, лоток и прочее.

Кошек и собак также принимают: собак минимум за 600 рублей в сутки, кошек – за 500 рублей. Есть возможность снять номер с круглосуточным онлайн-наблюдением. Собаки контактируют друг с другом, если владелец дал свое согласие, остальные животные друг с другом не пересекаются. Воду меняют дважды в день, кормят хозяйским кормом, есть возможность организовать кормление натуралкой.

Все животные должны быть привиты, принимаются только клинически здоровые питомцы. Как и в обычных гостиницах, здесь есть свои часы заезда и выезда – покинуть номер надо до 12 часов дня. Гостиница работает круглосуточно, но гостей просят заранее предупреждать о визите, а то вдруг персонал не услышит и не откроет дверь.

«Зоозабота»: проживание, пристрой и пансионат для пожилых

Гостиница находится в поселке Просторном, и принимают здесь только собак. Зато для них – широкая палитра услуг. В гостиницу можно поселить собаку любой породы, стоимость 600 рублей в день. При длительном содержании выгоднее платить за месяц: 10 000 рублей.

За 100 рублей в день поставят камеру с круглосуточным онлайн-вещанием, в такую же сумму обойдется ежедневная каша с фаршем. Во время передержки с собакой могут позаниматься кинологи, для щенков и взрослых собак есть программа социализации. Есть стационар для собак, которые проходят восстановление после операции, и пансионат для пожилых четвероногих, эта услуга стоит 12 000 в месяц. Есть платная передержка для бездомной собаки, требующей особого ухода (старики, инвалиды) – 9000 в месяц. Также работает пристрой из собачьего приюта.

«Котофей»: игровая комната для котиков

Гостиница в Верх-Исетском районе, в переулке Катайском. Как это понятно из названия, здесь проживают кошки. Предлагается три варианта номеров: двухуровневый эконом (300 рублей), трехуровневый комфорт (400 рублей) и трехуровневый люкс с круглосуточным видеонаблюдением (500 рублей).

Номер представляет собой стеклянный куб с полочками, где стоят миска, лоток, домик или переноска. Уборка дважды в сутки. Сотрудники обещают играть с питомцами, если у тех будет соответствующее желание.

Екатеринбург, Марина Иванова

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