На Урал идут грозы, град и шквалистый ветер

ГУ МЧС Свердловской области предупредило жителей региона об изменении погоды. Ожидается, что в субботу, 3 июня, пройдут грозы, возможен град, порывы ветра до 25 м/с.

Спасатели советуют в этот день отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

Также в МЧС напомнили правила безопасности во время грозы. Находясь дома, нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить электробытовые приборы.

Тем, кого град застанет на улице, нужно найти укрытие, если это невозможно, защитить голову от ударов градин (прикрыть ее руками, сумкой, одеждой). Не надо пытаться найти укрытие под деревьями. Помимо того, что велик риск попадания в них молний, крупные градины и сильный ветер могут поломать ветки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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