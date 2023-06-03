Полиция задержала вора, грабившего прямо в церкви

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который похитил сумку с картами и деньгами у женщины прямо в храме. Пострадавшая позвонила в банки, чтобы заблокировать карты, но оказалось, что ими уже кто-то успел попользоваться, потратив 2 тысячи рублей. Тогда екатеринбурженка обратилась в отдел полиции № 1 Кировского района – и сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, изучив записи с камер наблюдения.

Уже к вечеру подозреваемого задержал наряд патрульно-постовой службы. Похитителем оказался 56-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства. У него была изъята похищенная сумка, телефон и часть денег. Гражданин признал свою вину.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина помещен под стражу.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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