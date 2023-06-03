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Суббота, 3 июня 2023, 17:22 мск

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МЧС продлило штормовое предупреждение

В Свердловской области еще на сутки продлили штормовое предупреждение. В ночь на воскресенье

ожидаются сильные дожди и грозы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России со ссылкой на синоптиков.

Там напомнили, что при возникновении происшествия нужно звонить по телефону «112» или «101».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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