МЧС продлило штормовое предупреждение

В Свердловской области еще на сутки продлили штормовое предупреждение. В ночь на воскресенье
ожидаются сильные дожди и грозы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России со ссылкой на синоптиков.
Там напомнили, что при возникновении происшествия нужно звонить по телефону «112» или «101».
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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