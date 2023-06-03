Петр Ян встретился с авторами песни «Бойцовская тропа»

Боец ММА, пятый номер UFC в легчайшем весе Петр Ян встретился с омской хип-хоп исполнительницей Drummatix, под трек которой он выходил на поединок с Шоном О'Мэлли. Певица сегодня дает концерт в Екатеринбурге, перед саундчеком она вместе со своей командой приехала в зал клуба «Архангел Михаил».

Песня «Бойцовская тропа» появилась в сети за несколько дней до UFC 280, и Петр принял решение на один турнир заменить «Стволок за поясок» Басты, под которую он всегда выходит на бои, на новый трек. «В UFC ты договариваешься за полторы недели под какую музыку ты будешь выходить. И уже два дня было до боя, когда я услышал песню. Узнав, что ребята написали специально, мне захотелось как-то отблагодарить. Я пишу менеджеру своему, говорю: «Поставь эту песню». Он мне говорит, что уже нельзя. «Если не поставишь, я вообще не выйду», – и они быстро решили. Песня хорошая, не знаю насколько ее глобально слушают, но многим понравилось», – вспоминает Петр.

Текст к песне написал автор из Екатеринбурга Роман Карпенко. Именно он показал его Drummatix, а ребята его поддержали. «Очень рад, что мы встретились все вместе, у Петра сегодня какая-то спокойная энергетика, он в таком состоянии дзен находится. Сейчас работаю над двумя песнями для двух бойцов. Пока без имен», – говорит Роман Карпенко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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