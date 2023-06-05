В Екатеринбурге будут судить мужчину, который приколотил ногу 92-летней матери гвоздем к полу и забил до смерти

В Екатеринбурге будут судить психически больного мужчину, который с особой жестокостью убил свою 92-летнюю мать. Он приколотил ее стопу к полу гвоздем, а затем в течение нескольких дней избивал ее молотком и другими предметами. Женщина скончалась в муках. Сына скорее всего отправят на принудительное лечение.

«В период с 11 по 13 декабря 2022 года екатеринбуржец вбил молотком гвоздь в деревянное напольное перекрытие сквозь левую стопу своей пожилой матери, тем самым ее обездвижив и причинив сквозную рану в области левой стопы. Впоследствии мужчина, действуя с особой жестокостью, нанес в разной последовательности большое количество (не менее 23) ударов молотков и иными предметами, по голове и конечностям своей матери. Смерть потерпевшей наступила 18 декабря 2022 года от совокупности повреждений, составляющих комплекс сочетанной механической травмы», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина обвиняется в незаконном лишении человека свободы, убийтсве человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью. Однако согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, и не осознавал своих действий. В связи с чем показано применение к нему принудительной меры медицинского характера. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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