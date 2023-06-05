Ребенок на велосипеде попал под трамвай (ФОТО)

Школьник-велосипедист пострадал в ДТП в Екатеринбурге.

Авария случилась в воскресенье, 4 июня, в 16:21 у дома № 43 на улице Халтурина. Водитель трамвая № 19, 28-летняя женщина, сбила 12-летнего мальчика на велосипеде, который двигался по тротуару во встречном направлении, но съехал на пути.

«В результате ДТП 12-летний мальчик со ссадинами и ушибами доставлен в детскую больницу, после осмотра отпущен домой. Сотрудники полиции установили, что за рулем трамвая находилась 28-летняя женщина, имеющая стаж управления 1 год. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась», – рассказали в городском ОГИБДД.

Госавтоинспекция Екатеринбурга еще раз призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы по правилам безопасного поведения на дорогах, разъяснять, что при передвижении на велосипеде необходимо крепко держаться за руль двумя руками и не отвлекаться на посторонние предметы, а также о необходимости использования защитной экипировки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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