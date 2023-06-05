Коммунальщики разрыли единственную дорогу к детсадам, больнице и школе (ВИДЕО)

Екатеринбургские автомобилисты в понедельник утром столкнулись с неожиданным препятствием на улице Шейнкмана в районе перекрестка с Большакова – она оказалась перегорожена коммунальщиками. При этом никаких уведомлений о том, что движение будет перекрыто, не было.

Коммунальщики перекрыли единственную дорогу

Ситуацию усугубило то, что на участке от Большакова до 10 часов утра улица Шейнкмана односторонняя, поэтому попасть к местам работы, в больницу, в школу, в детский сад людям, передвигающимся на авто, было просто невозможно – либо объезжать Шейнкмана и двигаться по встречке, либо объезжать перекрытый участок по тротуару. Большинство автомобилистов выбрало именно такой путь.

Примечательно, что в 9 утра рабочих на месте не было. В Водоканале, который перегородил Шейнкмана, объяснили, что были выявлены повреждения на трубопроводе, но все они уже устранены. При этом там заявили, что передали информацию о перекрытиях в администрацию Екатеринбурга накануне, 4 июня, – хотя движение было перекрыто уже в субботу, 3-го числа.

Сегодня на месте будет работать бригада благоустройства, в пресс-службе предприятия сообщили, что закончат раскопки в течение дня.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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