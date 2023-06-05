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Понедельник, 5 июня 2023, 10:06 мск

Новости Екатеринбург

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Первая летняя гроза на Урале оставила без света сотни человек

Прошедшая накануне гроза нарушила электроснабжение жителей Свердловской области. Самая тяжелая ситуация – в Сысертском городском округе, там без света остались порядка 400 человек в различных населенных пунктах. Аварийно-восстановительные бригады филиала Свердловэнерго устраняют проблемы, свет обещают вернуть в ближайшее время.

«Параллельно энергетикам поступают локальные заявки по сети 0,4 кВ, связанные с необходимостью проведения ремонтных работ по восстановлению вводов в жилые дома, но таких заявок на сегодня поступило не более трех десятков», – добавили в пресс-службе «Россети Урал».

Синоптики объявили предупреждение о том, что сегодня в Свердловской области возможно повторение грозы, а также очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25-27 м/с.

Екатеринбург, Марина Иванова

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