Депутат помог газифицировать православный храм в Нижних Сергах (ФОТО)

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев помог с газификацией Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах.

В минувшее воскресенье, в День Святой Троицы, депутат повернул вентиль и запустил газ. Настоятель отец Максим освятил котельную, вместе с Алексеем Вихаревым они перерезали красную ленту.

«До этого храм отапливался с помощью электричества. Выходили гигантские коммунальные счета. Решить эту проблему можно было только одним способом – провести газ. На согласование проекта, покупку оборудования, проведение газопровода, строительство здания котельной понадобилось в целом около 4 лет и свыше 6 миллионов рублей. Взял на себя большую часть финансовых затрат», – рассказал Вихарев.

В новом двухэтажном здании помимо котельной расположены классы воскресной школы, трапезная и мастерские. Алексей Вихарев помогает в восстановлении Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах с 2019 года.

Нижние Серги, Евгения Вирачева

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