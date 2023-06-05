Генеральный план Екатеринбурга до 2045 года утвержден

Минстрой Свердловской области утвердил генеральный план Екатеринбурга до 2045 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

«Сохранение и развитие человеческого потенциала, бережное отношение к памятникам, инвестиции в инфраструктуру, создание общественных пространств и зелёных зон, забота об экологии – всё это составляющие нового градостроительного документа Екатеринбурга», – написал глава города.

Напомним, Генеральный план города – это документ, который определяет направление развития города на 20-летнюю перспективу. Он должен обеспечить сбалансированное развитие территории и размещение жилых кварталов, а также объектов транспортной, социальной, инженерной инфраструктур.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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