Трассу Пермь – Екатеринбург в Нижнесергинском районе перекроют полностью

Уралуправтодор предупреждает об ограничениях на трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург. В ночь на 6 июня будет перекрыто движение на путепроводе в районе 285-го километра, дорожники будут демонтировать балки пролетного строения с полным перекрытием движения (дважды по 15 минут). Ориентировочно это произойдет в 01:00 и 03:00.

«На трассе продолжается капитальный ремонт, ранее на путепроводе было организовано светофорное регулирование, и действует реверсивный проезд. Работы в Свердловской области проходят на отрезке длиной более 100 километров (с км 187 в Ачитском городском округе до км 326 возле Первоуральска) и продлятся до 2024 года», – добавили в пресс-службе Уралупавтодора. Изучить все перекрытия и варианты объезда можно на карте.

Капремонт автодороги Р-242

Екатеринбург, Марина Иванова

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