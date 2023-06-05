В Академическом заработали бесплатные станции зарядки электросамокатов (ФОТО)

С началом лета в Академическом вновь заработали бесплатные зарядные станции для электросамокатов. Все расходы по их обслуживанию взял на себя основатель района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»).

Одна из станций расположена на популярном у горожан маршруте – на прогулочном бульваре вдоль Преображенского парка. Вторая – во дворе по улице Анатолия Мехренцева, 36. Каждая станция рассчитана на одновременную зарядку пяти электросамокатов. Здесь можно следить за временем пополнения батареи, при этом само зарядное устройство надежно спрятано в специальном металлическом шкафчике. Питание для станций идет от общей сети, поэтому жители близлежащих домов могут не беспокоиться, что затраты окажутся в их платежках за общедомовые услуги за ЖКУ.

Кроме того, в Академическом уже не первый год можно зарядить электрокар. Станция расположена там же, во дворе на ул. Мехренцева, 36. Автовладелец не тратит при этом ни рубля. Все расходы взял на себя инициатор проекта – основатель района АО СЗ «РСГ-Академическое».

«В Академическом районе существует уже два года бесплатная зарядка для электромобилей. Это первая зарядка для электрокаров, которая находится в городе Екатеринбурге, в спальном районе. Так же в Академическом районе с прошлого лета действуют две зарядные станции для электросамокатов – они тоже абсолютно бесплатные: любой житель может подойти и зарядить свой транспорт. Зарядка для электромобилей расположена во дворе по улице Анатолия Мехренцева, дом 36. Также по этому адресу находится одна из зарядок для электросамокатов. Вторая – расположена на проспекте Академика Сахарова, дом 51», – рассказала инженер инженерного центра «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС») Валерия Плотникова.

Если зарядки для самокатов будут пользоваться популярностью у жителей Академического, то количество станций увеличится, они появятся вдоль велодорожек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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