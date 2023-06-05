Свердловские партии за I квартал получили 30 млн рублей

Региональные отделения политических партий отчитались о поступлении и расходовании денег за I квартал 2023 года. В лидерах оказалась «Единая Россия».

Как сообщается на сайте областного избиркома, всего за первые три месяца на счета партийных организаций на Урале поступило 26,8 млн рублей. Из них 22,9 млн – у «Единой России». Большую часть средств, 13,4 млн рублей, перевело в регион федеральное руководство партии на текущую деятельность. Еще 8,8 млн пожертвовали спонсоры. По расходам «Единая Россия» тоже рекордсмен. На содержание регионального аппарата партии за квартал потрачено 12,7 млн рублей. Остаток на отчетный период – 10,9 млн рублей.

Свердловское отделение КПРФ за квартал получило 2,9 млн рублей, большая часть – от центрального руководства партии. На содержание обкома коммунисты потратили 1,04 млн рублей, на пропаганду – 1,3 млн рублей.

На счет регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» за три месяца поступило лишь около 200 тысяч рублей, половина – пожертвования, половина – средства партии.

Свердловские жириновцы получили от своего федерального руководства 294 тысячи рублей. Практически в полном объеме средства ушли на содержание регионального отделения.

Доход реготделения «Новых людей» составил 315 тысяч, эти деньги также были потрачены на обеспечение работы ячейки.

Остальные политические партии заметной финансовой деятельности в Свердловской области не ведут.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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