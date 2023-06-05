Синоптики рассказали, когда вернется жара

Аномально жаркая погода на Урале отступает – в ближайшие дни Свердловскую область ждет похолодание. По прогнозу Гидрометцентра России, в среду днем пройдут дожди, а воздух прогреется только до +17 градусов. До конца недели также возможны осадки, в четверг, пятницу и субботу будет до +20…+22°, а в воскресенье снова будет прохладно – до +17 °C.
Впрочем, по долгосрочному прогнозу сервиса Gismeteo, в начале следующей недели ситуация начнет меняться – воздух будет постепенно прогреваться, и к следующим выходным жара вернется, будет до +28 °C.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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