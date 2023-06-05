Свердловчанин купил пожарную машину, чтобы защищать от огня свое село и его окрестности (ФОТО, ВИДЕО)

Житель села Черданцево купил себе пожарную машину и ищет добровольцев для борьбы с огнем. Дмитрий Чижов приобрел автомобиль 24 мая этого года в Челябинске.

Житель села купил пожарную машину

«Пожарка» обошлась в 450 тысяч рублей – для ее покупки Дмитрий продал свою машину, еще 220 тысяч рублей собрали со всего поселка. Машину Дмитрий решил купить после того, как за его домом загорелось поле. К приезду пожарных возгорание уже потушили. Бригады едут из Сысерти, Арамиля, Бобровки.

«В Сысертском районе не хватает сил пожарных. В нашем селе пожарной машины нет уже больше десяти лет, а леса и торфяники продолжают гореть. В Черданцево в этом году сгорело три дома», – рассказывает мужчина. Через знакомых и по объявлениям в интернете Дмитрий покупает пожарные рукава, мотопомпу и другое оснащение для пожарной машины. Работать на автомобиле он планирует в радиусе 20 километров от своего села. Информацию будет получать через чат, который создал в WhatsApp. Дмитрий сообщил, что сейчас ему нужны добровольцы, которые помогут дежурить в пожароопасный период.

Сысертский район, Владислав Тринько

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