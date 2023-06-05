«Скорая не приедет к вам за 20 секунд, а именно они самые важные». Где учат спасать жизнь до приезда врачей

Курсы первой медицинской помощи за последний год стали заметно популярнее. Во многом, за счет тех, кто отправляется в зону СВО. Для них появились и спецкурсы по такмеду. Ситуация в Белгородской области тоже подстегнула интерес к тому, как научиться спасать жизни до приезда скорой. В Екатеринбурге медики и авторы обучающих занятий говорят об очередях из тех, кто хочет освежить знания, полученные на уроках ОБЖ или НВП еще в школе. «Новый День» рассказывает, где можно научиться спасать жизни, в том числе – на поле боя, и сколько это стоит.

В Екатеринбурге после объявления частичной мобилизации стали нередко проводиться спецкурсы по первой помощи на поле боя для тех, кто отправляется на СВО. Составители – как правило, санинструктора, уже побывавшие в зоне боевых действий, – давали только то, что может реально пригодиться военнослужащим. Например, как наложить жгут не на руку манекена или спокойно сидящего рядом коллеги, а самому себе, только одной рукой. Или как правильно эвакуировать раненого. Или как собрать аптечку.

Сейчас такие интенсивы проводит школа первой помощи и такмеда «Спасти жизнь». Инструкторы также записывают вебинары – их можно посмотреть бесплатно. Впрочем, базовая подготовка все же дается очно. Ближайший двухдневный курс пройдет 1 и 2 июля. Он стоит 7 тысяч рублей. Организаторы подчеркивают, что в первую очередь готовят материалы для людей без медицинского образования.

«Задайте себе вопрос: «А смогу ли я за 20 секунд наложить себе жгут при кровотечении? Оказать помощь своим близким? Сейчас ситуация усложняется, летят дроны, есть раненые и погибшие. Ни одна скорая не приедет к вам за 20 секунд – как раз то время, за которое можно оказать помощь при кровотечении. Поэтому только тот, кто находится рядом, может это сделать», – говорит инструктор школы Александра Шилова.

Набор желающих на курсы первой помощи ведет учебный центр «Первая помощь». Ближайший базовый курс пройдет 24 и 25 июня. Обучение занимает 16 часов, оно стоит 4 тысячи рублей с человека. Часть полученных знаний отрабатывают на манекенах (например, как действовать при механической асфиксии), часть – друг на друге (например, как наложить шину на сломанную руку или забинтовать рану). Занятия ведут действующие спасатели, врачи-реаниматологи, врачи медицины катастроф.

Екатеринбург, Алексей Галанов

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