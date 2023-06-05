Автобус № 28 временно изменил маршрут

Автобус № 28 с 5 июня по 15 августа изменит маршрут из-за перекрытия улицы Учителей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в этот период специалисты ООО «ЖБИ 2020» закроют движение по улице Учителей на участке от Июльской до Сулимова. Здесь будут вестись работы по модернизации тепловой сети.

Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Учителей, Омской и Сулимова.

Автобус, следующий по маршруту № 28 «Радиоколледж – Горбольница № 7», изменит схему движения. В ближайшие недели он будет ходить следующим образом:

– к конечной остановке «Горбольница № 7» – улица Уральская – улица Кондукторская – улица Омская – улица Сулимова – далее по маршруту;

– к конечной остановке «Радиоколледж» – улица Сулимова – улица Уральская – далее по маршруту.

Остановка «Парк Хаус» с улицы Учителей будет перенесена на улицу Сулимова. Остановка «Учителей» по одноименной улице временно упраздняется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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