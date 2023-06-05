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Понедельник, 5 июня 2023, 16:38 мск

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Предприятия ЕВРАЗа направили на экологические проекты на Урале около 2,5 млрд рублей

Во Всемирный день охраны окружающей среды на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК традиционно подводят итоги работы экологических служб. В 2022 году на природоохранную программу предприятий ЕВРАЗа на Урале направлено более 2,5 млрд рублей.

В течение 2022 года на ЕВРАЗ НТМК были реализованы важные экологические мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух». На коксохимическом производстве для снижения специфических выбросов конечное охлаждение коксового газа было переведено в закрытый цикл. В результате выбросы будут снижены на 176 тонн в год, уменьшатся потери при улавливании бензола на 7 кг/тыс. м3.

Кроме того, в прошлом году на ЕВРАЗ НТМК была завершена масштабная работа по ремонту и модернизации аспирационных установок во всех цехах и подразделениях комбината. Эффект от мероприятий – снижение выбросов на 95 тонн в год. Инвестиции c 2018 года составили 701 млн руб.

На комбинате, на сегодняшний день, до минимума сведены выбросы загрязняющих веществ в доменном цехе. Благодаря двум современным доменным печам с мощными системами аспирации отходящие газы проходят очистку в рукавных фильтрах, что позволяет снизить их остаточную запыленность в 2,5 раза. Валовые выбросы сократились на 433 тонны в год, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа.

В течение 2022 года на комбинате велась серьезная работа по переходу на полностью замкнутый цикл использования воды. В рамках проекта заменили не только технологическое оборудование, но и коммуникации, закрываются существующие выпуски сточных вод в природные объекты.

На ЕВРАЗ КГОК в 2022 году также шла реализация проекта по использованию замкнутого цикла водопользования. Благодаря проекту перехвата технологических вод под дамбой № 2 на хвостохранилище и запуску трех мощных агрегатов, которые откачивают дренирующую воду в Выйский отсек, комбинат сэкономил 11 млн кубометров свежей воды Нижне-Качканарского водохранилища. В 2023 году планируется ввести в работу насосы под дамбами 3 и 4, что позволит снизить забор воды еще на 14 млн кубометров ежегодно. Система сбора дренажных скважин и зумпфов, которые будут перехватывать промышленную воду и направлять ее на вторичное использование, строится и в рамках проекта по строительству нового отсека хвостохранилища. Это исключит возможное загрязнение почвы и водных объектов.

«В соответствии с экологической политикой ЕВРАЗа мы планомерно снижаем нагрузку на окружающую среду. Снижение выбросов в атмосферу и очистка технической воды – приоритетные направления, работу по ним мы ведем более 10 лет, – отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев. – Модернизация оборудования, внедрение наилучших доступных технологий, закрытие устаревших производств обеспечивает постоянное и планомерное снижение объема выбросов загрязняющих веществ».

В 2023 году комбинаты ЕВРАЗа продолжат реализацию природоохранных мероприятий. На ЕВРАЗ НТМК ведется работа по реконструкции установки биохимической очистки воды и модернизации газоотводящих трактов в конвертерном цехе, на ЕВРАЗ КГОК продолжат проработку установки системы мониторинга на фабрике окускования.

Екатеринбург, Елена Васильева

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© 2023, РИА «Новый День»

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