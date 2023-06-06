С начала сезона 46 свердловчан заразились клещевым энцефалитом

В Свердловской области уже 46 человек госпитализированы с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит», еще 130 – с боррелиозом. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 65 муниципалитетах.

«Всего в регионе зарегистрировано 12 957 пострадавших от присасывания клещей, что в 1,36 раза ниже аналогичного периода 2022 года и среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 2507 детей», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Треть всех пострадавших – в Екатеринбурге, здесь клещи покусали 3735 человек, в том числе 401 ребенка. Также много пострадавших в Байкаловском, Пышминском, Ирбитском, Талицком и других районах.

«В лабораториях Свердловской области исследовано 8120 особей клещей, снятых с людей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 79 пробах (0,97%). На боррелиоз исследовано 7431 проб, возбудитель обнаружен в 38,5%», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Санитарные врачи напоминают, что самой эффективной профилактикой от клещевого энцефалита является вакцинация. Привиться можно круглый год. Есть и меры личной неспецифической защиты: применение специальных защитных костюмов или приспособленной одежды при выходе в заведомо опасную территорию, использовании репеллентов, само- и взаимоосмотрах. Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обратиться в травмпункт.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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