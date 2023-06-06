Суд рассмотрит документы о закрытии доставки суши, которая заразила сальмонеллой 13 человек

13 человек в Екатеринбурге попали в больницу с сальмонеллезом после того, как поели суши и роллы из доставки «Ёбидоёби». Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, проводившее проверку в заведении, сообщило о многочисленных нарушениях на кухне.

«Не соблюдаются требования к условиям хранения пищевой продукции, к поточности движения готовой продукции и сырья, не ведется контроль температурно-влажностного режима, часть продукции не имеет маркировки и документации, нарушается дезинфекционный режим, правила маркировки инвентаря, отсутствуют личные медицинские книжки у сотрудников предприятия. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы пищи, сырья, воды, смывы, дезсредства, материал от персонала», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Все сотрудники точки общепита теперь должны быть обследованы, а продавать роллы им пока запретили. Кроме того, управление Роспотребнадзора обратилось в суд с просьбой временно запретить деятельность «Ёбидоёби».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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