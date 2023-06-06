Уральцы стали чаще ездить по железной дороге

Уральцы за последний месяц стали на 10% чаще ездить на поездах, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. В мае с вокзалов СвЖД отправились 2,9 млн пассажиров, основная масса – 2,3 млн – в пригородных направлениях.

Всего с начала года железнодорожники ощутили прирост пассажиропотока на 15,2%.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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