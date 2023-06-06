Горит лес в районе природного парка «Бажовские места» (СКРИН)

В районе природного парка «Бажовские места» горит лес. Дым поднимается столбом из леса – это видно на сайте системы мониторинга лесных пожаров.

Информацию о возгорании подтвердили «Новому Дню» по телефону в природном парке «Бажовские места», а также сообщили, что на место инцидента выехал руководитель. О пожаре стало известно еще утром. Сейчас там работают лесничие, пожарные и сотрудники парка.

Подробности будут по возвращении руководителя «Бажовских мест».

В материале использован скриншот с сайта системы мониторинга лесных пожаров

Сысертский район, Владислав Тринько

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