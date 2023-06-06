В связи с жарой в Екатеринбурге повысился спрос на легкую еду и освежающие напитки

Екатеринбург перешел на летнюю еду: квас, фрукты и зелень. В продуктовых магазинах самым востребованным товаром стали напитки – газированная и минеральная вода, на пике популярности находятся лимонады, которые предлагают сейчас посетителям не только в кафе, но и в популярных магазинах. Наблюдается также ажиотаж на вареные колбасы, яйца и зелень, рассказали «Новому Дню» в одном из городских универсамов. «Люди начали готовить окрошку, приобретают к ней ингредиенты», – пояснила сотрудница магазина. По ее словам, с начала лета горожане стали активно покупать лапшу быстрого приготовления и фрукты – то, что можно взять с собой в дорогу в отпуск. Еще одна интересная тенденция – плохой спрос на мясо для шашлыков и барбекю. В Свердловской области действует особый противопожарных режим и приготовление еды на открытом огне запрещено.

Кроме того, летом традиционно падает спрос на копченые колбасы, мясные и рыбные деликатесы с короткими сроками хранения, на пельмени. Также остаются без внимания крепкие алкогольные напитки, в том числе водка.

В ресторанах с наступлением лета пропал спрос на горячие первые блюда. Из супов посетители заказывают окрошку, из напитков – морс, квас, лимонад. Из алкогольных напитков у горожан популярны пиво, белое вино, шампанские вина.

Детское меню с началом лета также изменилось. Во многих городских детсадах воспитатели стали брать на прогулку для детей воду. Кроме того, в меню добавлены фрукты и йогурты.

Екатеринбург, Елена Васильева

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