Число детей, учащихся во вторую смену, превысило 20%

В Свердловской области ежегодно растет число школьников, которые учатся во вторую смену. Об этом заявил сегодня на заседании заксобрания главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. По его словам, за последние 17 лет этот показатель вырос в два раза: с 11,1% до 22,1%. В 14 муниципалитетах эта цифра еще выше.

Еще один важный фактор – неправильное питание школьников. Дети едят мало фруктов и молочных продуктов, увлекаются фастфудом, сладким, газированной водой. Почти 4% детей страдают ожирением, каждый третий недоволен качеством школьного питания.

Другие факторы, которые негативно влияют на здоровье детей, – высокая учебная нагрузка, неподходящая мебель, низкое качество питьевой воды.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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