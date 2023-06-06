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Вторник, 6 июня 2023, 12:58 мск

Новости Екатеринбург

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Гаишники массово проверяют автобусы в Екатеринбурге

Фото ОГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проводят профилактический рейд для выявления нарушений на пассажирском транспорте. Только за сегодняшнее утро автоинспекторы зарегистрировали 8 нарушений со стороны водителей автобусов. Самое частое – техническая неисправность.

«Проверки по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов всех категорий пройдут с 6 по 8 июня. При проверке автобусов будет проверяться соответствие конструкции транспортного средства требованиям технического регламента, наличие лицензии и путевой документации, правила использования тахографов и прохождение технического осмотра», – сообщили в ведомстве.

Если нарушения будут серьезными, Госавтоинспекция запретит дальнейшее движение автобуса. В этом случае в отношении водителя и организатора перевозок составляют административные материалы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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