На фестивале Маяковского в Екатеринбурге выступят Петр Налич и поэтесса Анна Егоян

В ЦПКиО 17 июня пройдет второй Маяковский-фест. Хэдлайнерами «интеллигентного фестиваля» станут певец и композитор Петр Налич и поэтесса Анна Егоян. Вход на все мероприятия будет бесплатным.

«В юбилейный год Маяковский-фест приурочен сразу к трем датам: 90 лет парку, 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского и 300 лет Екатеринбургу. Интеллигентный фестиваль раскрывает атмосферу парка, вовлекает гостей в современную культуру и искусство прошлых лет. Особый колорит всем событиям в парке придает легкий советский флер», – рассказали в пресс-службе парка.

На главной сцене в этом году выступит Петр Налич, известный российский певец (в том числе, оперный), композитор и автор музыки к мультфильмам. Сам Налич раньше говорил, что сочиняет песни в стиле «веселые бабури», они полны иронии и юмора. Кроме того, на фестивале выступит группа «внимание брусника!». Поэтическая сцена разместится на Саундпарке. Хэдлайнером вечера здесь станет Анна Егоян, которая покорила ценителей прекрасного стихами с музыкальным сопровождением, необыкновенным голосом, красотой и умением оставаться искренней и простой. Кроме того, любой желающий 17 июня сможет прочитать свои или чужие стихи с Трибуны поэта в парке. А еще состоится поэтическая дуэль от объединения «Чтецы». Будут «соревноваться» стихи Маяковского и Цветаевой.

В программе фестиваля заявлены мастер-классы по рисованию в плакатном стиле и по съемке немого кино, лекция про историю создания комикса «Маяковский. Как делают стихи», а еще фестиваль уличного кино. Для детей театр «Три апельсина» покажет спектакль по мотивам стихов Маяковского. Более подробная афиша с точным временем мероприятий появится в социальных сетях парка Маяковского ближе к 17 июня. Вход свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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