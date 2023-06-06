Ученый рассказал, как победить тополиный пух генной инженерией

Биологи рассказали, как решить проблему тополиного пуха. Есть два способа, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета, – либо высаживать мужские экземпляры, у которых нет пуха, либо вырезать у деревьев ген, отвечающий за пушение.

«Значительная часть тополей имеет детерминированный пол – либо женский, либо мужской. Но есть небольшая доля тополей, у которых в геноме присутствуют генетические маркеры и мужского, и женского пола. И такие растения могут менять пол. Обычно это происходит в стрессовых условиях, например, когда их сильно подрезают. Но таких растений немного. Определить мужские экземпляры можно по морфологическим и генетическим признакам. Если отбирать такие экземпляры, их можно размножать вегетативно, и таким образом решить проблему с пухом», – сказал доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин.

Также он объяснил, что у тополей можно редактировать геном, удаляя участки, которые отвечают за пушение. «Однако в России это направление исследований законодательно ограничено и вызывает недоверие в обществе», – добавили в пресс-службе вуза.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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