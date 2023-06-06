В Екатеринбурге обновили план действий при террористической угрозе

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление на случай угрозы теракта на территории города. В документе указаны дополнительные меры, которые обязаны принять власти для защиты населения – в зависимости от уровня террористической опасности.
В подготовительную часть антитеррористических мероприятий входит информирование губернатора, начальников отделов мэрии и руководителей муниципальных учреждений и предприятий о возможной угрозе совершения террористического акта и запрет всех массовых мероприятий в городе.
При установлении повышенного (синего) уровня террористической опасности муниципальные службы обязаны:
– проверить информацию о возможной угрозе теракта;
– организовать инструктаж персонала;
– усилить досмотр на объектах метрополитена;
– организовать проверку объектов инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, газораспределительных станций и энергетических систем;
– проверить места массового пребывания людей;
– оповестить население о порядке действий при угрозе теракта.
При установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности администрация дополнительно к вышеописанным мерам должна:
– уточнить расчеты сил и средств для ликвидации ЧС и проверить запасы спасательного оборудования;
– определить места для временного размещения людей в случае введения режима контртеррористической операции в Екатеринбурге.
При установлении критического (красного) уровня террористической опасности в городе вводится:
– усиление охраны на объектах, где возможен теракт;
– создание пунктов временного размещения людей;
– обеспечение бесперебойной работы аварийно-спасательных служб;
– подготовка транспорта для эвакуации людей.
В постановлении также прописаны сроки выполнения антитеррористических мероприятий. В зависимости от уровня угрозы, на принятие мер отводится от 30 минут до 3,5 часов.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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