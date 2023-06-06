В Екатеринбурге обновили план действий при террористической угрозе

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление на случай угрозы теракта на территории города. В документе указаны дополнительные меры, которые обязаны принять власти для защиты населения – в зависимости от уровня террористической опасности.

В подготовительную часть антитеррористических мероприятий входит информирование губернатора, начальников отделов мэрии и руководителей муниципальных учреждений и предприятий о возможной угрозе совершения террористического акта и запрет всех массовых мероприятий в городе.

При установлении повышенного (синего) уровня террористической опасности муниципальные службы обязаны:

– проверить информацию о возможной угрозе теракта;

– организовать инструктаж персонала;

– усилить досмотр на объектах метрополитена;

– организовать проверку объектов инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, газораспределительных станций и энергетических систем;

– проверить места массового пребывания людей;

– оповестить население о порядке действий при угрозе теракта.

При установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности администрация дополнительно к вышеописанным мерам должна:

– уточнить расчеты сил и средств для ликвидации ЧС и проверить запасы спасательного оборудования;

– определить места для временного размещения людей в случае введения режима контртеррористической операции в Екатеринбурге.

При установлении критического (красного) уровня террористической опасности в городе вводится:

– усиление охраны на объектах, где возможен теракт;

– создание пунктов временного размещения людей;

– обеспечение бесперебойной работы аварийно-спасательных служб;

– подготовка транспорта для эвакуации людей.

В постановлении также прописаны сроки выполнения антитеррористических мероприятий. В зависимости от уровня угрозы, на принятие мер отводится от 30 минут до 3,5 часов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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