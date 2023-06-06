Сильные дожди, сильные ливни и крупный град – МЧС снова предупреждает уральцев о непогоде

МЧС снова предупреждает уральцев о непогоде. Согласно информационной рассылке, полученной сегодня, ночью 7 июня местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, ветер 25 м/с.

В последние разы штормовое предупреждение о непогоде объявлялось в Свердловской области 2 и 3 июня.

Екатеринбург, Елена Васильева

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