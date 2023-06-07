Зарплата выпускников УрФУ в сфере IT выросла до 150 тысяч рублей

Выпускники УрФУ, которые обучались по направлению IT, в этом году получают в среднем 150 тысяч рублей в месяц. Это на 25 тысяч рублей больше, чем год назад.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, вуз занял 13-ю позицию в рейтинге IT-вузов с самыми высокими зарплатами выпускников, поднявшись за год на две строчки. При этом 79% молодых айтишников остались работать в Екатеринбурге.

Подготовкой IT-специалистов в университете занимаются два научно-образовательных центра, в прошлом известные как матмех УрГУ и радиофак УГТУ-УПИ.

Рейтинг вузов России по уровню зарплат айтишников, окончивших вуз в 2017-2022 годах, представил Superjob. Наибольший прирост зарплат – у выпускников ИТМО (+ 35 тыс. рублей за год), а лидер рейтинга – Московский физико-технический институт (МФТИ).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»